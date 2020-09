Digital Magics, risultato netto negativo nel semestre dopo svalutazioni

editato in: da

(Teleborsa) – Digital Magics, business incubator certificato e quotato sul mercato AIM Italia, ha chiuso il semestre con un risultato netto in perdita per 0,5 milioni (era negativo per 0,8 milioni al 30 giugno 2019) dopo svalutazioni pari a 0,7 milioni.

I ricavi pari a 1,3 milioni di euro, rispetto agli 1,5 milioni al 30 giugno 2019. L’EBITDA è pari a 0,2 milioni, in significativo miglioramento rispetto al rsultato negativo di 0,2 milioni al 30 giugno 2019.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno era pari a 2 milioni (1,4 milioni al 31 dicembre 2019) con disponibilità liquide pari a 2,9 milioni (2,7 milioni al 31 dicembre 2019)