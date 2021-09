Digital Magics, il 27 settembre parte l’aumento di capitale fino a 8 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Digital Magics – business incubator quotato sul mercato AIM Italia – ha comunicato il periodo di offerta in opzione dell’aumento di capitale fino a 8 milioni di euro finalizzato al supporto del Piano Industriale 2021-2025. Il CdA ha stabilito che i diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione saranno esercitabili, a pena di decadenza, nel periodo di offerta tra il 27 settembre 2021 e il 15 ottobre 2021 compresi. I diritti di opzione saranno negoziabili dal 27 settembre 2021 al 8 ottobre 2021 compresi.

Il Piano Industriale 2021-2025 prevede l’espansione del portafoglio di partecipazioni dalle attuali 73 (al 31 dicembre 2020) a più di 200 startup, con un target di valore a oltre 100 milioni di euro entro il 2025 (al netto delle exit e dei write-off pianificati) con un incremento del 100% rispetto all’attuale valutazione elaborata dal management (equity value stimato in 50 milioni di euro).



Il prezzo unitario di sottoscrizione e il rapporto di opzione, e di conseguenza il numero massimo di nuove azioni ordinarie Digital Magics che saranno emesse e il controvalore complessivo massimo, saranno determinati e comunicati dal consiglio di amministrazione in prossimità dell’avvio del periodo di offerta.

Al termine della riunione odierna del CdA, Laila Pavone, consigliere delegato all’Innovazione, al Marketing e alla Comunicazione, ha rassegnato le proprie dimissioni coerentemente con la scelta di accettare la candidatura a Sindaco di Milano alle imminenti elezioni amministrative.