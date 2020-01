Digital Magics e Banco BPM: partnership per migliorare accesso al credito

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo la prima fase di test conclusasi positivamente, Digital Magics e Banco BPM avviano la loro collaborazione finalizzata a offrire alle startup innovative un programma di accesso preferenziale al credito bancario, che le aiuta a semplificare e a velocizzare il proprio percorso di sviluppo.

In Italia l’ecosistema delle startup non è più marginale, ma al contrario, si sta rivelando molto diffuso e in continua crescita – spiegano le due società in una nota congiunta -. “Nel primo trimestre 2019 il numero delle imprese innovative italiane, costituite da non oltre 60 mesi, ha raggiunto quota 10.027. Un percorso di innovazione avviato in Italia nel 2012 con il ‘Decreto Crescita 2.0’ che favoriva l’accesso semplificato al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, facilitandone così la crescita e lo sviluppo tecnologico. Uno strumento che si è rivelato particolarmente efficace aiutando un numero elevato di aziende che non disponevano di sufficienti garanzie, ad accedere al credito e a farsi finanziare dal sistema bancario. Al 30 settembre 2019 erano 89.076 le domande di finanziamento accolte, per un totale di 13.794 milioni di euro di finanziamenti erogati e 9.638 milioni di euro di importi garantiti.

La collaborazione tra Digital Magics e Banco BPM, nasce per offrire ulteriore sostegno alle nuove imprese attraverso un accesso al credito più veloce e diretto, grazie all’introduzione di un processo di valutazione del merito di credito da parte di Banco BPM che prende in considerazione nuove metriche e parametri qualitativi non più solo riferiti alle prospettive economico-finanziarie delle aziende neo-costituite.