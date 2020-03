Digital Magics acquista azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Digital Magics ha acquistato, nel periodo dal 5 al 6 marzo 2020, complessive n. 2.000 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 4,8720 euro per azione, per un controvalore complessivo pari ad 9.743,96 euro, nell’ambito del programma di acquisto di azioni

proprie che ha preso avvio dal 5 marzo u.s., a valere sull’autorizzazione assembleare del 30 aprile 2019.

A seguito delle suddette operazioni, alla data del 6 marzo 2020, Digital Magics possiede direttamente n. 12.600 azioni proprie, pari allo 0,17% del capitale sociale.