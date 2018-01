Digital Bros porta in Cina la versione mobile “Free to Download” di Terraria

(Teleborsa) – Digital Bros, attraverso la controllata 505 Games, lancia una versione mobile Free to Download di Terraria, adattata esclusivamente per il mercato cinese. Questa versione localizzata di Terraria è pubblicata in Cina da iDreamsky Technology, il più grande editore indipendente di giochi mobile del paese.

Terraria, videogioco sviluppato da Re-logic e pubblicato da 505 Games, è un titolo sandbox di azione-avventura a scorrimento orizzontale che combina: la creazione di oggetti unici, l’esplorazione di vasti ambienti di gioco 2D generati proceduralmente e il combattimento contro diverse tipologie di nemici.

La distribuzione coprirà circa 100 canali cinesi di distribuzione mobile Android, oltre il 99% della totalità del mercato Android cinese, inclusi Tencent MyApp, 360 Mobile Assistant, Xiaomi App Store e Game center, Huawei App Market e molti altri. L’uscita della versione iOS è attesa su App Store cinese nei prossimi mesi.

Il titolo Digital Bros, si muove al rialzo a Piazza Affari con un progresso dello 0,74%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice FTSE Italia Star, evidenzia un rallentamento del trend di Digital Bros rispetto all’indice dei titoli del segmento STAR, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Digital Bros, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l’area di supporto stimata a 10,87 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 11,05 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 10,79.