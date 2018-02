Digital Bros, Northern Pacific acquista il restante 87,5% di Pipeworks

(Teleborsa) – Il Gruppo Digital Bros ha annunciato che la società americana di private equity Northern Pacific ha esercitato oggi l’opzione di acquisto del restante 87,5% della controllata Pipeworks Inc., con il versamento di 5 Milioni di Dollari statunitensi.

Il contratto di compravendita, firmato il 21 dicembre 2017, prevedeva la cessione del 12,5% delle quote detenute nella società controllata di diritto americano Pipeworks Inc. a fronte di un versamento iniziale di 2,5 Milioni di Dollari statunitensi. L’esercizio dell’opzione di acquisto di oggi, 23 febbraio 2018, ha completato il passaggio del 100% delle quote azionarie di Pipeworks Inc. per un controvalore totale di 20 Milioni di Dollari statunitensi. Il saldo rimanente dopo i primi due pagamenti, pari a 12,5 milioni di dollari statunitensi, sarà corrisposto in tre tranche, così suddivise: 2,5 milioni entro il 30 giugno 2018; 5 milioni entro il 31 marzo 2021; 5 milioni entro il 31 marzo 2022.

La vendita della controllata Pipeworks Inc. genererà per il gruppo italiano attivo nel settore del digital entertainment una plusvalenza netta pari a circa 12 milioni di Euro sul risultato consolidato netto dell’esercizio al 30 giugno 2018.

Positivo il titolo Digital Bros a Piazza Affari: +1,81%.