Digital Bros lancia il videogioco “The Walking Dead”

(Teleborsa) – Novità in vista per Digital Bros, multinazionale italiana che opera nel digital entertainment creando e sviluppando videogiochi. La società ha annunciato il lancio del titolo “OVERKILL’S The Walking Dead”, che sarà rilasciato nel febbraio 2019 tra Stati Uniti ed Europa.

Il titolo è legato al franchise dell’omonima fortunata serie televisiva (“The Walking Dead”), che conta milioni di appassionati in tutto il mondo. Tramite un comunicato Digital Bros rende noto che il videogame sarà disponibile per console PS4, PSN, Xbox One and Xbox Live, mentre già da novembre 2018 sarà acquistabile la versione per PC.

La società conferma inoltre le aspettative dei ricavi annuali, che a giugno 2019 dovrebbero attestarsi tra i 145 ed i 190 milioni di euro.