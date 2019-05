Digital Bros chiude il 1° trimestre in rosso e scivola in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Digital Bros chiude il 1° trimestre con una perdita netta di 5,9 milioni di euro, in aumento rispetto al rosso di 413 mila Euro al 31 marzo 2018.

I ricavi lordi consolidati sono stati pari a 42,6 milioni di euro, in diminuzione del 31,3% rispetto ai 62 milioni di e precedenti, mentre l’EBITDA è negativo per 1,6 milioni e l’EBIT per 7,6 milioni.

L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2019 è stato negativo per 17,6 milioni di Euro.

A fronte di risultati piuttosto deludenti fa piuttosto male il titolo Digital Bros a Piazza Affari, dove accusa una discesa di oltre il 5%.