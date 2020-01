Digital 360 sigla partnership con Cyberoo, titolo corre in Borsa

editato in: da

(Teleborsa) – Digital 360 ha siglato una partnership con Cyberoo, tramite la propria controllata Partners4Innovation (P4I) specializzata

in servizi di Advisory e Coaching per i processi di trasformazione digitale delle imprese.

Tale accordo mira allo sviluppo di un servizio congiunto nell’ambito della cyber security: unendo le competenze e le risorse a disposizione delle due parti, viene offerta ai clienti, perlopiù piccole e medie imprese, la possibilità di acquisire in outsourcing l’intera gestione dei servizi di cyber security, grazie all’unione della tecnologia evoluta di Cyberoo con la professionalità sviluppata nell’ambito della consulenza da P4I-Partners4Innovation.

L’accordo prevede la fornitura reciproca dei rispettivi servizi e competenze. In particolare, P4I-Partners4Innovation si avvarrà della struttura di Cyber Security Intelligence (CSI) di Cyberoo per l’attività di monitoraggio, raccolta e analisi di dati provenienti dal deep

e dark web finalizzata alla protezione e messa in sicurezza del cliente mediante mappatura delle minacce esterne, ad esempio verificando che non vengano pubblicati dati aziendali sottratti a fornitori. Cyberoo si avvarrà invece della consulenza legale, organizzativa, tecnica e di comunicazione di P4I-Partners4Innovation per i servizi di Cyber Security. Inoltre, in caso di danni derivanti da incidenti di sicurezza informatica, è previsto un supporto sul piano legale e organizzativo ai clienti delle due società.

Il titolo Digital 360 ha accolto bene la notizia della partnership e guadagna sul Listino il 2,2%, mentre Cyberoo conferma un andamento fiacco con una limatura dello 0,12%.