Difesa, Northrop Grumman completa acquisizione Orbital ATK

(Teleborsa) – Orbital ATK entra ufficialmente nella scuderia di Northrop Grumman.

Il colosso aerospaziale e della difesa ha infatti completato l’acquisto della rivale dopo aver ricevuto il via libera della Federal Trade Commission statunitense.

Orbital ATK, altro produttore USA di tecnologia aerospaziale e sistemi difensivi, diventerà Northrop Grumman Innovation Systems.

Northrop ha alzato la sua guidance per il 2018: le vendite sono attese ora a 30 miliardi di dollari rispetto ai 27 miliardi stimati in precedenza. Gli utili per azione dovrebbero attestarsi invece a 16,20-16,45 dollari (15,40-15,65 la precedente guidance).