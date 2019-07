Difesa, firmati contratti manutenzione motori per 167 milioni di euro con Piaggio Aerospace

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministero della Difesa e Piaggio Aerospace hanno annunciato oggi (mercoledì luglio, ndr), di aver sottoscritto due contratti di manutenzione motori e di fornitura parti di ricambio per una cifra complessiva pari a 167 milioni di euro. Lo rende noto un comunicato congiunto.

Il più significativo dei due contratti -siglato alla presenza del Ministro Elisabetta Trenta- ha un valore di 129 milioni di euro, una durata di 9 anni e riguarda la manutenzione dei motori Viper installati sugli aerei MB-339 in dotazione all’Aeronautica Militare. Si tratta dei velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori” e di altri utilizzati per addestramento alla scuola di volo del 61? Stormo di Galatina, in provincia di Lecce.

Il secondo, di un valore pari a 38 milioni di euro a durata triennale, riguarda invece la fornitura delle relative parti di ricambio.

La formalizzazione di tali commesse – si legge ancora nella nota – rappresenta il primo degli impegni, per un totale di circa 700 milioni di euro, annunciati dal Governo all’azienda e alle organizzazioni sindacali in occasione dell’incontro tenutosi lo scorso 20 giugno al Ministero per lo Sviluppo Economico.



“L’approccio governativo in chiave interministeriale che sostengo con forza sin dall’inizio del mio mandato sta dando i suoi frutti”, ha dichiarato il Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, “permettendo di creare le condizioni per una soluzione il più duratura possibile, contemperando al meglio le esigenze operative delle Forze armate e il valore strategico di una grande azienda come Piaggio Aerospace”.



“La decisione del Ministero della Difesa di ampliare le commesse affidate a Piaggio Aerospace per la manutenzione dei motori della propria flotta MB-339 è un ulteriore riconoscimento al grande know how e alle competenze sviluppate dall’azienda in questo comparto”, ha commentato Vincenzo Nicastro, Commissario Straordinario di Piaggio Aerospace, “e dà ulteriore concretezza al progetto del Governo di rendere Piaggio Aerospace polo unico nazionale di manutenzione per la Difesa”.