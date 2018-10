Difesa, Bienkowska: “Piano da 500 milioni in due anni per sviluppo innovazione”

editato in: da

(Teleborsa) – “Il programma europeo per lo sviluppo industriale della difesa (EDIDP) mira ad aumentare l’innovazione e la competitività del settore della difesa in Europa con l’obiettivo finale di rendere tutti gli europei più sicuro”.

E’ quanto ha dichiarato Elzbieta Bienkowska, Commissario europeo per il mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le piccole e medie imprese, affermando che è “finanziato nell’ambito dell’attuale quadro finanziario pluriennale (QFP) con un bilancio complessivo di 500 milioni di euro per il biennio 2019-2020“.

“L’EDIDP è aperto a tutte le imprese dell’UE indipendentemente dalla loro dimensione e ubicazione – ha proseguito la Bienkowska – e attraverso forti incentivi si mira a promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI). Le imprese stabilite al di fuori dell’UE non possono beneficiare di finanziamenti dell’EDIDP. Le imprese stabilite nell’UE ma controllate da un paese terzo o da un’entità di un paese terzo sono ammissibili al finanziamento solo se le garanzie sono state approvate dallo Stato membro in cui sono stabilite, assicurando che ciò non contravvenga agli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri”.