Diess (Volkswagen): senza cambiamenti urgenti, rischiamo destino di Nokia

(Teleborsa) – Monito dell’Amministratore Delegato di Volkswagen Herbert Diess, il quale ha apertamente detto che il gruppo automobilistico tedesco deve accelerare la propria trasformazione per evitare di diventare come Nokia, società che ha perso il proprio dominio nel mercato telefonico a favore di Apple.

“La vera domanda è: siamo abbastanza veloci?”, questo l’interrogativo che Diess ha rivolto ai vertici del management al termine di una riunione del board. “Se continuiamo al ritmo attuale, sarà molto dura”. “L’auto non è più solo un mezzo di trasporto e i produttori automobilistici non sono più solo produttori di veicoli“, ha aggiunto.

FINITA ERA CLASSICHE CASE AUTOMOBILISTICHE – Secondo l’Ad il colosso tedesco deve passare da essere un produttore di veicoli ad essere un creatore di dispositivi per la mobilità. “L’era del produttore classico di auto è finita”, ha proseguito indicando anche la via per il futuro e sollecitando il gruppo ad aumentare l’enfasi sul software e sull’elettronica dei veicoli oltre che sulla produzione di una vasta gamma di veicoli elettrici e di batterie per rispondere tempestivamente alle regole sempre più stringenti, oltre che urgenti, contro l’inquinamento.