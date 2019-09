editato in: da

(Teleborsa) – E’ stato fermato a Detroit, negli USA, un ingegnere FCA per le vicende legate alle emissioni diesel. L’FBI ha fermato l’uomo con l’accusa di aver cospirato per ingannare le autorità e il pubblico, violando il Clean Air Act. In particolare l’ingegnere avrebbe rilasciato dichiarazioni false sui sistemi usati da FCA sulle sue auto diesel negli Stati Uniti.