Diesel, pronta mobilitazione senza chiarimenti su rimborsi autotrasprto

editato in: da

(Teleborsa) – Si solleva il settore dell’autotrasporto a causa della scarsa chiarezza del Governo sulle deduzioni per il diesel. Il Presidente di Conftrasporto, Paolo Uggè, da Cernobbio, ha preannunciato una mobilitazione del settore, se il governo non farà chiarezza sul tema dei rimborsi all’autotrasporto. Si rischia anche il blocco totale.

“Si deve fare chiarezza rispetto a questa iniziativa annunciata sul gasolio”, ha affermato Uggè, chiarendo “il governo deve capire cosa vuole fare, ci sono uscite discordanti, dichiarazioni che non sono compatibili con la realtà”.

“Si fa confusione tra una norma che è giusta e che impedisce che qualcuno recuperi l’accisa su tutto il gasolio e non quello da autotrazione” e che vale anche per l’agricoltura – sottolinea il Presidente – e l’esigenza di “voler intervenire per punire un settore che invece inquina meno”.

Serve un confronto. “Credo – ha detto Uggè – che il presidente di Unatras, l’unione delle federazioni dell’autotrasporto, convocherà nel giro di qualche giorno l’esecutivo e alla luce di quelle che saranno le evoluzioni prenderemo le nostre decisioni, non escludendo la proclamazione del fermo del trasporto”.