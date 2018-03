Diecimila Boeing 737, l’aereo più longevo. Dalla serie 100 del 1967 al Max 8 di oggi

editato in: da

(Teleborsa) – Il Boeing 737 ha toccato quota diecimila esemplari prodotti nelle diverse versioni. Dai primi serie 100 costruiti nel 1967 negli storici stabilimenti del costruttore americano a Seattle (il primo entrò in servizio l’anno dopo con Lufthansa), il B737, sviluppato inizialmente come un bimotore a basso costo per rotte brevi e derivato dal Boeing 707 e dal Boeing 727), nelle successive molteplici e sempre aggiornate versioni è l’aereo cui in tempi più recenti hanno puntato il colosso low cost Ryanair in Europa e Southwest Airlines negli USA.

L’ultimo in ordine di tempoè stato consegnato il 13 marzo proprio alla Southwest Airlines, che ha acquisito un moderno 737 Max 8. Questo velivolo abbatte il rumore del 40 per cento e i consumi tra il 15 e il 20 per cento, quindi attesissimo dai gestori degli aeroporti alle prese con questioni di impatto ambientali e impegnati a dimostrare che i piani di sviluppo possono essere compatibili proprio in prospettiva di largo impiego di questo modello.

Ora Boeing ha annunciato che, per fare fronte alle future consegne (ne sono stati ordinati 4.600), aumenterà il ritmo di produzione dagli attuali 47 a 52 aerei al mese.