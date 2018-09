Diciotti, Carabinieri al Viminale per recapitare una busta a Salvini

editato in: da

(Teleborsa) – Carabinieri al Viminale. I militari hanno consegnato una busta al Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Lo comunicano fonti del Ministero. Non è ancora chiaro il perché di questa visita. Si pensa che la missiva possa contenere l’avviso di garanzia formale per l’inchiesta per sequestro di persona relativo ai migranti della Diciotti.

Intanto a Roma la polizia ha fermato i 16 migranti dei “fuggiaschi” che nei giorni scorsi si erano allontanati da Rocca di Papa, dove, dopo lo sbarco erano stati affidati all’assistenza della CEI (Conferenza Episcopale Italiana).