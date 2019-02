Diciotti, “autorizzazione”: voto iscritti M5S su “Rosseau” lunedì 18 febbraio da ore 10 a 19

editato in: da

(Teleborsa) – “Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per ridistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato? Con il Sì, quindi, si nega l’autorizzazione a procedere e con il No, invece, si concede l’autorizzazione a procedere”.

E’ questa la formulazione del quesito scelta dal Blog dei 5 Stelle per chiedere agli iscritti di esprimersi sul caso della nave Diciotti. Il voto avverrà domani lunedì 18 febbraio dalle 10 alle 19.

La Procura di Catania aprirà un fascicolo sulla trasmissione, dalla presidenza del Senato, degli atti firmati dal Premier Conte e dai Ministri Di Maio e Toninelli, allegati alla memoria del responsabile del Viminale, sotto esame della Giunta per le immunità del Senato sul caso Diciotti.

L’apertura del fascicolo è un “atto dovuto”, con la possibile iscrizione nel registro degli indagati, oltre Salvini, dei tre esponenti del

Governo.