Diciotti, Albania pronta ad accogliere 20 migranti. E la Farnesina ringrazia

(Teleborsa) – “Non possiamo sostituirci all’Europa ma noi siamo sempre qui, dall’altra parte del mare. Una volta eravamo noi gli eritrei che soffrivano giorno e notte in mezzo al mare. Ieri l’Italia ci ha salvato oggi siamo pronti a dare una mano”. L’annuncio arriva via Twitter attraverso il ministro degli Affari esteri albanese Ditmir Bushati.

Pochi minuti dopo arriva il ringraziamento attraverso l’account ufficiale della Farnesina: “Il ministro Enzo Moavero Milanesi ringrazia l’Albania per la decisione di accogliere 20 profughi dalla nave Diciotti. Un segnale di grande solidarietà e amicizia apprezzato dall’Italia”.



4 donne si rifiutano di scendere – Intanto, questa mattina l’ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla nave Diciotti di 11 donne e sei uomini, di cui due con sospetta tubercolosi con l’avallo del Viminale. Delle undici eritree, quattro hanno per scelto di rimanere sull’imbarcazione con i propri familiari. Le persone ricoverate in ospedale quindi sono tredici.

I migranti saranno portati all’ospedale Garibaldi di Catania.