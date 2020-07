Diasorin: test sierologico Liaison scelto nel Regno Unito

editato in: da

(Teleborsa) – Il test sierologico Liaison di Diasorin è stato selezionato dalla NHS England, il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito, per supportare uno screening su scala nazionale con lo scopo di tracciare l’impatto e la diffusione del coronavirus nella popolazione inglese. Il test, marcato CE il 17 aprile scorso, ha ricevuto il 25 aprile, come terzo negli Stati Uniti, l’autorizzazione all’utilizzo per uso di emergenza dalla Food and Drug Administration.

Successivamente, il 18 maggio, è stato il primo a ricevere l’autorizzazione all’utilizzo nel territorio canadese da Health Canada, il dipartimento del governo canadese responsabile della politica sanitaria federale. Il 25 maggio il test ha poi ottenuto l’autorizzazione alla commercializzazione in Brasile da Anvisa, l’agenzia di regolamentazione sanitaria del paese sudamercano.

Il Regno Unito è il quarto Paese ad aver scelto il test Liaison per condurre uno studio epidemiologico nazionale, riconoscendone l’eccellente qualità. “Il nostro test supporterà la diagnosi del Covid-19 e aiuterà a valutare lo stato immunologico dei pazienti infettati, fornendo uno strumento diagnostico concreto per studiare la risposta immunitaria al virus e comprendere quanto il virus si sia diffuso tra la popolazione inglese”, commenta Fernando Davico, corporate vice president sales EMEA, APAC & LATAM di DiaSorin.

