DiaSorin sigla accordo strategico con Meridian Bioscience

editato in: da

(Teleborsa) – DiaSorin e Meridian Bioscience hanno siglato un accordo strategico volto alla commercializzazione a livello globale del test per l’identificazione del batterio Helicobacter pylori con il marchio Meridian, utilizzabile sulle piattaforme automatizzate della famiglia LIAISON.

L’accordo raggiunto dalla controllata DiaSorin Inc., pone fine a tutte le controversie legali pendenti tra le due società ed estende l’ambito dell’intesa già in essere tra DiaSorin e Meridian che consentiva la vendita da parte di DiaSorin di prodotti in co-sviluppo con Meridian nei principali paesi dell’Europa Continentale, alla commercializzazione del test LIAISON H. pylori nel Regno Unito.

DiaSorin e Meridian collaboreranno al fine di ampliare la penetrazione commerciale del test LIAISON H. pylori antigen negli ospedali e nei laboratori statunitensi. Secondo i termini dell’intesa, in aggiunta alle royalties corrisposte da DiaSorin per le vendite del test LIAISON H. Pylori antigen in Europa, Meridian riceverà royalties anche per le vendite effettuate negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

A Piazza Affari, il titolo di DiaSorin sale dello 0,49%.