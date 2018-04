Diasorin lancia un nuovo test sul mercato americano

editato in: da

(Teleborsa) – Diasorin lancia un nuovo test negli Stati Uniti.

La società italiana di diagnostica ha ricevuto l’autorizzazione dalla Food and Drug Administration (FDA) per la vendita sul territorio americano del test LIAISON BRAHMS PCT II GEN per la diagnosi di sepsi (o setticemia) attraverso la determinazione quantitativa della procalcitonina (PCT).

Carlo Rosa, Chief Executive Officer del Gruppo DiaSorin, ha così commentato: “Il lancio del nuovo test PCT sul mercato americano rappresenta il raggiungimento di un altro importante obiettivo di DiaSorin, così come avevamo anticipato in occasione della presentazione del piano 2017-2019. Il nuovo test conferma il rispetto dei progetti e delle tempistiche annunciati al mercato e rafforza ulteriormente il nostro posizionamento nel mercato americano della diagnostica”.