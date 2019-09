Diasorin, lancia test molecolare VZV Drect nel mercato europeo

editato in: da

(Teleborsa) – DiaSorin ha ricevuto la certificazione per la vendita in Europa del nuovo test molecolare VZV Direct e di aver presentato domanda alla Food

and Drug Administration (FDA) per l’ottenimento della certificazione 510(k) per il mercato americano.

Il test, che consente l’individuazione del DNA del virus della varicella-zoster (VZV) dai tamponi cutanei e mucocutanei, è disponibile sugli analizzatori LIAISON MDX ed è utilizzato in combinazione con il test molecolare Simplexa HSV 1 & 2.

“Il nostro obiettivo resta l’espansione dei test disponibili sulla piattaforma molecolare LIAISON MDX” – ha dichiarato Michelle Tabb, Chief Scientific Officer di DiaSorin Molecular – “con l’obiettivo di rendere il nostro sistema di offerta sempre più vicino alle esigenze dei nostri clienti e supportando il processo di consolidamento in atto nel mercato della diagnostica”.