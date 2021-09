DiaSorin lancia test molecolare per distinguere Covid dall’influenza

editato in: da

(Teleborsa) – DiaSorin – multinazionale italiana quotata nell’indice FTSE MIB e attiva nel campo della diagnostica – ha annunciato il lancio del nuovo test Simplexa COVID-19 & Flu A/B Direct nei paesi che accettano la marcatura CE. Il test permette l’identificazione qualitativa e la differenziazione in vitro dei segmenti di RNA del SARS-CoV-2 e dei virus dell’influenza A e B. “Il test viene eseguito direttamente sul campione raccolto tramite tampone nasofaringeo senza richiedere alcun processo di estrazione e sarà presentato alla Food and Drug Administration statunitense per ottenere l’approvazione”, spiega una nota della società.

“L’estensione della nostra offerta di prodotti molecolari con il lancio di questo kit per il rilevamento combinato dei virus dell’influenza e del SARS-CoV-2 arricchisce ulteriormente il nostro menù di test in risposta alle attese criticità che emergeranno nel corso della prossima stagione influenzale“, ha affermato Michelle Tabb, Chief Scientific Officer di DiaSorin Molecular.

“Il nuovo test molecolare multiplex lanciato oggi, in aggiunta al già esistente test per l’identificazione del Covid-19 e a quello combinato per la diagnosi differenziale del virus dell’influenza di tipo A, B e dell’RSV, garantirà ai laboratori un prezioso supporto nella lotta alla pandemia verso l’auspicato ritorno alla normalità”, ha aggiunto.