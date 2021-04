Diasorin in coda al FTSE MIB, pesa annuncio rivale francese Biomerieux

editato in: da

(Teleborsa) – Continua a muoversi in forte ribasso il titolo DiaSorin che mostra -4,66% confermando l’impostazione debole della prima parte della seduta.

A pesare sulle azioni contribuisce la revisione al ribasso delle stime di crescita organica dei ricavi 2021 annunciata dalla rivale francese Biomerieux. Il gruppo specializzato nella diagnostica in vitro stima un giro d’affari in aumento nel range 0-5% quest’anno contro la forchetta 5-8% prevista in precedenza. Per il primo semestre si attende un +10% dalla precedente previsione di +20% circa. Biomerieux rivedendo la view ha citato la riduzione del business legato ai test molecolari con l’allentamento della pandemia.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all’indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend dell’azienda produttrice di apparati diagnostici rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di DiaSorin, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 148,8 Euro. Primo supporto visto a 143,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un’evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 141,3.