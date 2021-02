DiaSorin, il calendario finanziario del 2021

editato in: da

(Teleborsa) – L’Azienda produttrice di apparati diagnostici ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l’anno 2021 e ha specificato che il mese previsto per il pagamento dell’eventuale dividendo a valere sui risultati dell’esercizio 2020 è maggio 2021.

Giovedì 11/03/2021

CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2020 e bilancio consolidato 2020

Giovedì 22/04/2021

Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020 e approvazione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (in seconda convocazione 23 aprile 2021)

Giovedì 13/05/2021

CDA: Approvazione dei dati trimestrali consolidati primo trimestre 2021

Venerdì 30/07/2021

CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale

Giovedì 11/11/2021

CDA: Approvazione dei dati trimestrali consolidati terzo trimestre 2021

