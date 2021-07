DiaSorin, fatturato e redditività in crescita con recupero del business ex-Covid

editato in: da

(Teleborsa) – DiaSorin ha registrato ricavi pari a 515,4 milioni di euro nel 1° semestre 2021, in aumento del 34,8% (+39,6% a tassi di cambio costanti) rispetto a quanto registrato nello stesso periodo del 2020. In particolare, sottolinea la società attiva nel campo della diagnostica, l’andamento positivo è conseguenza del recupero del business ex-COVID e delle vendite dei test sierologici e molecolari per il SARS-CoV-2, pari a 177,3 milioni di euro. L’EBITDA Adjusted è pari a 244,2 milioni di euro, in crescita del 58,9% e con un’incidenza sul fatturato del 47,4%. L’utile netto è aumentato del 58,4% a 150 milioni di euro.

La posizione finanziaria netta si è attestata a 436,3 milioni di euro al 30 giugno 2021 (+305,3 milioni al 31 dicembre 2020). La variazione, pari a 131 milioni, include la distribuzione dei dividendi, pari a 54 milioni, deliberati dall’assemblea degli azionisti in data 22 aprile 2021. Il free cash flow è stato di 125,8 milioni di euro nei primi sei mesi dell’anno (73,9 milioni nel 1° semestre 2020).

La società ha comunicato inoltre la guidance per l’esercizio 2021 a seguito della recente acquisizione del business Luminex (completata il 14 luglio 2021), che indica una crescita dei ricavi compresa tra il 35% e il 40% pari a circa 1,2 miliardi di euro e un incremento dell’EBITDA Adjusted Margin pari a circa il 42%. La crescita attesa dei ricavi a tassi di cambio costanti e parità di perimetro è compresa tra il 15% e il 20%, di cui ricavi ex-COVID in crescita di circa il 15%.