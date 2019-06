DiaSorin con QIAGEN nello sviluppo test per diagnosi precoce malattia di Lyme

editato in: da

(Teleborsa) – DiaSorin e QIAGEN annunciano l’ampliamento della loro collaborazione sulla tecnologia QuantiFERON con lo sviluppo di un innovativo test per la diagnosi della malattia di Lyme, mirato a fornire una soluzione alle necessità cliniche del mercato.

Le aziende hanno pianificato uno studio multicentrico di validazione clinica nel 2020 durante la stagione di massima diffusione della malattia di Lyme e conseguente sottomissione agli enti regolatori statunitensi ed europeo entro la fine dello stesso anno.

La tecnologia QuantiFERON si basa su due componenti: (1) i tubi di raccolta del sangue (Collection Tubes) QuantiFERON, che contengono componenti chiave della reazione che viene eseguita in modo univoco nella provetta dopo la raccolta del sangue; e (2) i componenti di lettura del test QuantiFERON, utilizzati per misurare il rilascio dell’interferone gamma dopo l’incubazione nei tubi di raccolta del sangue. Entrambe le componenti saranno sviluppate per l’utilizzo sulle piattaforme automatizzate della famiglia LIAISON.

La malattia di Lyme, detta anche borreliosi, è un’infezione causata dal batterio Borrelia burgdorferi, trasmesso agli esseri umani attraverso la puntura delle zecche del genere Ixodes. I sintomi tipici comprendono febbre, mal di testa, stanchezza e un’eruzione cutanea denominata eritema migrante. Se non trattata, l’infezione di Lyme può diffondersi alle articolazioni, al cuore e al sistema nervoso.

L’attuale algoritmo diagnostico per la diagnosi di Lyme prevede il rilevamento degli anticorpi IgG e IgM, risultante della risposta immunitaria delle cellule B, in associazione con Western Blot come strumento di conferma. A causa della comparsa di segni visibili della puntura della zecca o della presenza della zecca stessa, i pazienti sono sottoposti al test per la rilevazione della malattia di Lyme nei primissimi giorni seguenti la puntura esponendosi al rischio di un falso positivo in quanto, in molti casi, la risposta delle cellule B non è ancora stata attivata. La risposta immunitaria delle cellule T, la cui misurazione è effettuata attraverso la tecnologia QuantiFERON, precede quella delle cellule B, ed è potenzialmente in grado di fornire un più preciso e tempestivo rilevamento dell’infezione.

DiaSorin e QIAGEN stimano che il volume totale attuale dei test immunologici sugli anticorpi IgG e IgM nel mercato europeo e statunitense sia pari a circa 20 milioni. L’aggiunta del test della malattia di Lyme al portafoglio prodotti su tecnologia QuantiFERON rappresenta un passo importante nel processo di conversione dei test immunologici per la diagnosi di questa patologia alla nuova ed innovativa tecnologia diagnostica.

Poco mosso il titolo Diasorin a Piazza Affari: -0,16%. Stesso comportamento di QIAGEN a Francoforte: +0,38%.