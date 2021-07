DiaSorin completa iter per acquisizione Luminex Corporation

editato in: da

(Teleborsa) – DiaSorin annuncia di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie al completamento dell’acquisizione di Luminex Corporation. A valle dell’approvazione degli azionisti di Luminex e del completamento dell’iter autorizzativo da parte degli enti regolatori incluso il Committee on Foreign Investment in the United States, DiaSorin si aspetta che l’acquisizione sarà efficace a far data dal 14 luglio 2021.

“L’acquisizione di Luminex, che oggi siamo pronti a completare grazie alle autorizzazioni ottenute da tutte le Autorità competenti, permetterà a DiaSorin di diventare uno dei più importanti gruppi di diagnostica e life science a livello internazionale”, ha commentato Carlo Rosa, CEO di DiaSorin.