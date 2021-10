DiaSorin, assemblea autorizza convertibilità in azioni di prestito obbligazionario

(Teleborsa) – L’assemblea straordinaria degli azionisti di DiaSorin – società inclusa nel FTSE MIB e attiva nella diagnostica – ha autorizzato la convertibilità in azioni ordinarie del prestito obbligazionario equity-linked di importo nominale di 500 milioni di euro, denominato “€500 million Zero Coupon Equity Linked Bonds due 2028”, emesso il 5 maggio 2021 con scadenza 5 maggio 2028.

Di conseguenza, è stato approvato l’aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione per massimi 500 milioni di euro, comprensivi di sovrapprezzo, al servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario, da eseguirsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie DiaSorin, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione.