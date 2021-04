Diasorin, assemblea approva Bilancio, dividendo e Piano stock option 2021

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea di DiaSorin, riunitasi in data odierna sotto la Presidenza di Gustavo Denegri, con una partecipazione azionaria pari al 88,498% dei diritti di voto, ha preso atto dei risultati consolidati conseguiti dal Gruppo e ha approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e la proposta di destinazione dell’utile e di distribuzione del dividendo.

Il dividendo ordinario pari a 1 euro per azione prevede lo stacco cedola il 24 maggio 2021, record date il 25 maggio 2021 e pagamento a partire dal 26 maggio 2021.

La medesima Assemblea ha approvato, con deliberazione vincolante, la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e l’istituzione di un nuovo piano di stock option denominato “Piano di Stock Option 2021 – DIASORIN S.P.A.”, che avrà

una durata triennale e prevede un quantitativo massimo di 300.000 opzioni (valide per l’acquisto di azioni ordinarie proprie in portafoglio della Società nel rapporto 1:1) da assegnare a titolo gratuito ai suoi beneficiari.

I soci hanno anche deliberato l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie al servizio del Piano 2021 fino ad un ammontare massimo di 300.000 azioni, pari allo 0,536% del capitale sociale, per un periodo di diciotto mesi a far data dalla delibera dell’Assemblea.

L’Assemblea in seduta straordinaria, di seguito tenutasi, ha approvato le proposte di modifica agli articoli 3 (Oggetto), 8 (Assemblea), 9-bis (Maggiorazione del diritto di voto), 11 (Consiglio di Amministrazione) e 18 (Collegio Sindacale) dello statuto sociale. Le modifiche proposte mirano, da un lato, a rendere lo statuto sociale più funzionale alle attuali esigenze organizzative della Società e del gruppo ed a semplificare il procedimento di convocazione dell’assemblea, dall’altro, ad adeguare lo statuto sociale alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio di genere nella composizione degli organi di amministrazione e controllo e agli orientamenti Consob in materia di maggiorazione del diritto di voto.