DiaSorin acquista azioni proprie e conclude il programma

(Teleborsa) – In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, DiaSorin ha reso noto di aver acquistato, tra il 19 e il 23 ottobre 2020, complessivamente 55.000 azioni proprie al prezzo medio di 192,243760 euro, per un controvalore complessivo pari a 10.573.406,80 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 24 Aprile 2019.

A seguito degli acquisti comunicati e considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 23 ottobre, l’azienda produttrice di apparati diagnostici detiene 1.308.112 azioni proprie pari al 2,3381% del capitale sociale.

DiaSorin ha inoltre comunicato che il 23 ottobre 2020 si è positivamente concluso il programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 17 giugno 2020, nell’ambito del quale sono state acquistate complessive 192.511 azioni ordinarie, pari allo 0,3441% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 35.416.578,68 euro, da destinare al servizio dei piani di incentivazione azionaria denominati “Piano di Stock Options 2017 – DIASORIN S.p.A.” e “Piano di Stock Options 2019 – DIASORIN S.p.A.”, nel rispetto delle disposizioni e nei termini autorizzati dall’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2019.

A seguito degli acquisti effettuati nell’ambito del suddetto programma e tenuto conto delle azioni già in portafoglio, alla data odierna la Società detiene 1.308.112 azioni proprie in portafoglio, pari al 2,338% del relativo capitale sociale.

A Milano, intanto, DiaSorin allunga il passo rispetto alla seduta precedente portandosi a 189,8 euro.

(Foto: © Dmitry Kalinovsky/123RF)