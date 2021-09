Diageo prevede aumento dei margini con clienti che spendono di più in ristoranti e bar

(Teleborsa) – Apprezzabile rialzo per Diageo, in guadagno dell’1,91% sui valori precedenti, attestandosi a 3.629,5. Il titolo della multinazionale inglese operante nel settore delle bevande alcoliche (con in portafoglio marchi iconici come Guiness, Tanqueray e Baileys) beneficia di una nota che sottolinea come il nuovo anno finanziario abbia registrato un “buon inizio” e prevede un aumento dei margini operativi con i clienti che optano per marchi premium e spendono di più in ristoranti e bar.

“Abbiamo iniziato alla grande l’anno fiscale 22, con uno slancio delle vendite nette organiche in tutte le regioni – ha dichiarato il CEO Ivan Menezes – Ciò riflette un’eccellente esecuzione, poiché beneficiamo della resilienza nell’off-trade e della continua ripresa nell’on-trade. Tuttavia, prevediamo che la volatilità a breve termine rimarrà, compreso il potenziale impatto di eventuali future ondate di Covid-19″.



“Prevediamo che il margine operativo organico beneficerà di un’ulteriore ripresa dei volumi di vendita, del mix di canali positivo e delle tendenze di acquisto premium, mentre continuiamo a investire nelle nostre capacità di marketing e commerciali – ha aggiunto – Come indicato in precedenza, stiamo gestendo crescenti pressioni inflazionistiche, in parte dovute ai vincoli della catena di approvvigionamento”.

Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 3.666,5 e successiva a quota 3.741. Supporto a 3.592.

(Foto: Hans Braxmeier)