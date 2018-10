Di Maio: “Vogliamo restare in Europa e migliorarla”

editato in: da

(Teleborsa) – “Non è vero che la nostra Manovra è contro l’Europa. Questa è una narrazione che hanno voluto raccontare membri di partiti europei che oggi siedono nelle istituzioni. L’Italia è uno dei Paesi fondatori dell’Unione europea e abbiamo sempre detto che non solo vogliamo rimanere al suo interno ma vogliamo anche migliorarla e renderla più democratica e più solidale”. Lo ha detto il Ministro del Lavoro, dello Sviluppo Economico e vicepremier Luigi di Maio in un video diffuso su Facebook nel giorno in cui è arrivato il via libera di Camera e Senato allarisoluzione della maggioranza M5S-Lega alla Nota di aggiornamento al DEF.

Parlando del “reddito di cittadinanza, Di Maio ha spiegato:” Funzionerà in Italia come funziona già in Europa. Agli amici europei dico: non diamo soldi a pioggia. Il reddito di cittadinanza uccide il voto di scambio. Noi aiutiamo chi cerca un lavoro. Gli consentiremo almeno di vivere in una condizione di povertà relativa che l’Eurostat (l’Ufficio di Statistica europeo ndr) stabilisce a una soglia di 780 euro. Questa Manovra cambierà il volto all’Italia”.