Di Maio “via FB” su manovra: “i mercati si comportano meglio di molti Commissari Ue”

(Teleborsa) – “I mercati hanno risposto e si stanno comportando molto meglio di molti Commissari europei, che stano in campagna elettorale”. Lo ha affermato il vicepremier, Luigi Di Maio, durante una diretta Facebook, dopo i recenti diverbi con il commissario Ue agli Affari economici Pierre Moscovici e con il presidente della commissione Jean-Claude Juncker.

“Noi non veniamo da Marte – ha avvertito Di Maio – e questi Commissari rappresentano partiti in forte difficoltà per la prossime elezioni europee, verranno sotterrati dai voti dei cittadini di tutta Europa”.