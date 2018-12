Di Maio ribadisce parere negativo a spesa per caccia F-35

editato in: da

(Teleborsa) – L’Italia potrebbe rivedere il piano di acquisto dei caccia F-35 nel 2019. Lo ha affermato il vicepremier grillino, Luigi Di Maio, alla trasmissione “Agorà” su Rai3, aggiungendo che “non sono una priorità” del Paese.

“Il M5S è sempre stato critico e resta critico sugli F-35”, ha ricordato il Ministro dello Sviluppo, reiterando la sollecitazione al “taglio della spesa militare inutile” chiesto nella Manovra.

Il caccia F-35 prodotto in USA dalla Lockheed Martin e qui in Italia da Leonardo è uno dei capitoli più tormentati della spesa militare, fortemente osteggiato dai Pentastellati.

Ne risente anche Leonardo in Borsa dove oggi registra una flessione del 2,35% a 7,816 euro, in un contesto di mercato peraltro largamente negativo. A livello tecnico per il titolo è attesa per il resto della seduta un’estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 7,771 e successiva 7,727. Resistenza a 7,889.

