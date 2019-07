Di Maio, pronta norma per CIG a lavoratori Blutec

editato in: da

(Teleborsa) – In arrivo la cassa integrazione per i lavoratori Blutec. Lo ha annunciato il Ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, in occasione del tavolo in corso al Ministero del Lavoro sulla sicurezza e della giornata di formazione dei navigator.

“Sto per emanare una norma d’urgenza che consenta ai lavoratori di Blutec di avere ancora la cassa integrazione, sperando di trovare nuovi investitori in una zona non semplice”.

Il Ministro e Vicepremier, poi continua dicendo: “Termini Imerese era lo stabilimento Fiat più a Sud d’Italia, poi la Fiat andò via e decise di lasciare Blutec, che doveva fare auto elettriche, ma la magistratura bloccò tutto e fece anche degli arresti”.

“Oltre ai 150 tavoli di crisi al Ministero dello Sviluppo – conclude Di Maio – si devono risolvere le crisi causate da chi ha affidato gli stabilimenti a gente finita in mano alla magistratura, come l’esempio di Mercatone Uno“.