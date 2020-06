Di Maio, patto per export da 1 miliardo

editato in: da

(Teleborsa) – “Abbiamo stanziato più di un miliardo di euro nel nuovo piano export e lunedì con tutte le rappresentanze delle aziende italiane firmeremo questo patto per l’export che significa cominciare un percorso di un’Italia ambiziosa che è pronta ad affrontare il post-coronavirus con un prodotto che non ha eguali nel mondo, il Made in Italy“. Lo ha detto il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio al Tg3.

Dopo la fase del lockdown, l’Italia prepara un’estate diversa, dalla quale proverà a ripartire gettando le basi della ripartenza. “Inizio una serie di incontri con i ministri degli Esteri di Paesi UE. Nel pomeriggio di ieri a Roma è arrivato il Ministro francese, Le Drian. Venerdì sarò in Germania, sabato in Slovenia e martedì in Grecia. L’obiettivo è mostrare a tutti che l’Italia è pronta ad accogliere turisti stranieri, in sicurezza e con la massima trasparenza dei dati”. Lo ha scritto su Facebook il Ministro degli Esteri sottolineando che “accogliere turisti significa mettere in moto l’economia e dare a artigiani, commercianti, imprenditori, albergatori la possibilità di lavorare. Andiamo avanti con il massimo impegno”.