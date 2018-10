Di Maio, media e opposizioni nel mirino: ” Terrorismo su spread, irresponsabili”

editato in: da

(Teleborsa) – Media e opposizioni nel mirino del Vicepremier pentastellato Luigi Di Maio. Il palcoscenico per il nuovo affondo è il blog delle stelle dove il leader pentastellato, pubblica un post dall’eloquente titolo I nemici dell’Italia. “Pd e Forza Italia non riescono a fare un’opposizione politica e quindi con i loro giornali creano terrorismo mediatico per far schizzare lo spread sperando in un altro colpo di stato finanziario: sono degli irresponsabili nemici dell’Italia. Ma nonostante il loro cinico impegno lo spread non è schizzato perchè gli investitori tutto questo lo sanno“.



NESSUN PASSO INDIETRO – Il governo, dunque, non arretra. Anzi. L’avviso di bocciatura della manovra italiana è il “canto del cigno” di un’Europa perdente: nel tono della risposta dei vicepremier alla lettera arrivata venerdì da Bruxelles, c’è una bomba a orologeria.



“Sanno di essere finiti”, prosegue Luigi Di Maio. “Tra sei mesi saranno licenziati”, gli fa eco il collega Matteo Salvini. Ma Jean Claude Juncker, presidente della Commissione, ribadisce che Roma è “in una situazione difficile” e non può concedersi la “significativa deviazione” dalle regole di bilancio disegnata nel DEF.

BERLUSCONI SMONTA LA MANOVRA – “Il reddito di cittadinanza è una barzelletta, una bufala, una presa in giro per gli italiani”. Alla convention di Forza Italia Silvio Berlusconi smonta, pezzo per pezzo, la manovra economica varata dal governo gialloverde. A partire dal reddito mimino imposto da Luigi Di Maio e da certe “cifre che non tornano”.

L’AFFONDO DI MARTINA: “MANOVRA INGIUSTA” – “Questa Manovra è profondamente ingiusta. Spende miliardi di euro senza avere in testa le imprese e le famiglie”. Queste le parole del segretario del Pd, Maurizio Martina, sottolineando che “il Sud ne esce profondamente dimenticato”. “In questi cento giorni al governo hanno fatto ampiamente disastri dimostrando di non saper gestire neanche l’emergenza come per Genova”, ha concluso.