Di Maio, mano tesa a Boccia: “Se possiamo migliorare ulteriormente la manovra lo faremo”

(Teleborsa) – “Martedì spero di poter dialogare con Boccia, se possiamo migliorare ulteriormente la Manovra lo faremo” ha detto Di Maio parlando delle critiche di Confindustria e del suo presidente, Vincenzo Boccia, alla Manovra. Martedì prossimo, infatti, è in programma un tavolo con la Piccola e media impresa.

“Sicuramente possiamo sviluppare la quota di investimenti. C’è stata una riunione importante di maggioranza per cui i 4, che saranno in realtà 5 miliardi di investimenti, possano essere spesi velocemente dai sindaci dei comuni per affrontare il dissesto idrogeologico e la manutenzione straordinaria. Se premettiamo a sindaci di spendere velocemente tali soldi con procedure agevolate alla fine avremo 5 miliardi che davvero entreranno nell’economia delle imprese e andremo nella direzione di quanto auspicato dal presidente Boccia”, ha sottolineato il vicepremier.