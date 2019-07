Di Maio: M5s non fa condoni e su flax tax aspettiamo coperture

editato in: da

(Teleborsa) – “Sulle tasse ieri ho sentito parlare di condoni. Il Movimento di condoni non ne fa e non ne farà mai e troviamo assurdo che, quando si parla di tasse, il primo pensiero di qualcuno sia fare dei regali ai grandi evasori. Per noi i grandi evasori vanno in carcere”. Lo ha dichiarato via Facebook il vicepremier e ministro Luigi Di Maio.

“Piuttosto – sottolinea Di Maio- vi dico con certezza che l’IVA non aumenterà e che taglieremo il costo del lavoro per aiutare le imprese”. Invece, sulla flat tax “aspettiamo ancora le coperture. Non c’è un piano, ma per noi si fa. Basta che per farla non si aumenti l’IVA, appunto, o si tolgano soldi già in tasca agli italiani, perché sarebbe una presa in giro che già abbiamo visto per molti, molti anni”.