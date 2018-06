Di Maio incontra i rider: “Generazione abbandonata senza tutele”

editato in: da

(Teleborsa) – Mentre le Camere si preparano a votare la fiducia al nuovo Governo arrivano i primi impegni da Ministro per Luigi Di Maio. “Il mio primo atto è stato quello di incontrare i lavoratori che consegnano in bicicletta: sono il simbolo di una generazione abbandonata, che non ha tutele e a volte nemmeno un contratto”, ha sottolineato il neo Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico che oggi 4 giugno ha incontrato i rider nel dicastero di Via Veneto.

Vale la pena di ricordare che in Italia ormai tra lavoratori che fanno le consegne in bicicletta per le vie delle nostre città e quelli che svolgono altri “lavoretti” vi è un esercito che va dai 700mila a un milione di addetti.

“Oggi inizia il percorso per avere un lavoro meno precario, che abbia un salario minimo orario, questo è il primo atto di un ministero che vuole tutelare le fasce più deboli”, ha spiegato il Ministro Di Maio.

Con questi lavoratori “ci rivedremo tra una settimana e dobbiamo trovare una soluzione”, ha raccontato su Facebook il neo Ministro.

“Chi lavora – ha detto Di Maio dal suo nuovo ufficio a Via Veneto – deve avere dei diritti minimi. Dobbiamo garantire loro l’assicurazione ed una paga minima dignitosa”.

“Se servirà lavoreremo notte e giorno, per migliorare la vita di chi lavora e di chi dà lavoro. Ma questa è un’occasione unica e non possiamo perdere tempo”, ha detto raccontando la sua prima giornata da Ministro.