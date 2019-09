Di Maio: “Giù l’Iva a chi usa il bancomat”

editato in: da

(Teleborsa) – Zero commissioni per chi fa pagare con carte e bancomat e giù l’Iva per chi le usa. È la proposta lanciata dal ministro degli Esteri e capo politico M5S Luigi Di Maio in collegamento da New York con “Porta a Porta” nella puntata che andrà in serata.

“Noi dobbiamo evitare l’aumento dell’Iva, che è il punto di partenza del governo, e abbassare l’Iva a chi utilizza il bancomat o la carta di credito innescando così un meccanismo virtuoso”, ha dichiarato Di Maio.

“Contiamo di recuperare una parte dei soldi che ci servono da una lotta all’evasione, soprattutto alla grande evasione, che dovrà essere senza quartiere”, ha aggiunto.

Tra le altre proposte del capo politico pentastellato c’è anche quella di un accordo con l’Abi “per eliminare le commissione per chi si fa pagare con carta, almeno fino ad una cifra”.