Di maio: “Flat Tax non sarà iniqua. tetto di 60-70 mila euro”

(Teleborsa) – Abbassare le tasse resta una priorità per questo governo e Tria non ha detto che la Flat Tax non si può fare. Lo ha ribadito questa mattina, a Radio Anch’io, il vicepremier Luigi Di Maio, aggiungendo che “le coperture saranno oggetto di discussione da qui a dicembre”.

“Tria non ha detto che la Flat Tax non si può fare”, ha precisato il Ministro, spiegando che la “tassa piatta” non sarà “iniqua” e favorirà il ceto medio, grazie alla previsione di un tetto di 60-70 mila euro.

Di Maio ha spiegato che ieri è stato l’inizio di un percorso che porterà alla nuova manovra d’autunno e che il Governo “non vuole creare tensioni clamorose con l’Unione europea”. E sulle richieste dell’UE precisa: “Manovre correttive non se ne fanno”.