Di Maio: “Con questo governo mai aumento IVA”

(Teleborsa) – “Con questo governo l’IVA non aumenterà, deve essere chiaro. Finché il M5S sarà al governo non ci sarà nessun aumento, al contrario”. Luigi Di Maio risponde alle parole del ministro dell’Economia Giovanni Tria che aveva parlato di un possibile, se non probabile, aumento dell’imposta in mancanza di misure alternative.

Di Maio ha voluto chiarire che il movimento “ha la volontà politica” per “ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese”. “Mi auguro che l’abbiano anche gli altri. Fermo restando che ci sono già soluzioni sul tavolo volte ad evitare un aumento”, ha continuato il vicepremier, chiamando in causa l’alleato di governo.

“L’IVA non aumenterà, è impegno della Lega. Siamo al governo per abbassare le tasse, non per aumentarle come hanno fatto gli altri governi”, è la risposta di Matteo Salvini che, almeno sull’argomento IVA, sembra condividere la politica degli alleati pentastellati.

“L’IVA non aumenta, l’Iva non aumenta, l’Iva non aumenta, non so se dirvelo in finlandese, ungherese… Non aumenta l’Iva, non c’è la patrimoniale, non si tassa la casa, non si tassa il risparmio”, ha insistito il vicepremier e leader Carroccio.