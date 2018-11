Di Maio, alle elezioni europee M5S sarà ago della bilancia

editato in: da

(Teleborsa) – Il vicepremier Luigi Di Maio è già proiettato alle elezioni europee, convinto che “saranno anti-austerità, tutti i popoli europei chiederanno un cambio di passo. Da parte nostra – sottolinea il leader dei pentastellati – ce la metteremo tutta per creare un ago della bilancia nel Parlamento europeo con un nuovo gruppo, per far diventare il Movimento 5 stelle con il suo nuovo gruppo ago della bilancia come lo è stato in Italia dopo le elezioni del 4 marzo“.

Il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, dopo aver ribadito che il Movimento non intende schierarsi né con il Ppe né con il Pse, ha spiegato che l’intenzione è quella di creare “un nuovo gruppo con una sua identità legata al lavoro, all’innovazione, all’ambiente“, di lavorare insieme a “nuove forze politiche emergenti che come noi non si riconoscono più in destra e sinistra e che vogliono fare qualcosa insieme per creare più solidarietà, più welfare, più servizi per il cittadino, una sanità più efficiente in tutta Europa e soprattutto un meccanismo per trovare maggior lavoro con programmi di formazione”.

Sulla tragedia causata dal maltempo in Sicilia, Di Maio ha definito “avvoltoi” le amministrazioni di centrosinistra e centrodestra che hanno governato l’isola. “Consiglierei a questi avvoltoi di aggirarsi sulle carcasse dei loro partiti piuttosto che sui corpi dei siciliani che sono morti e vanno rispettati – ha tuonato il vicepremier aggiungendo: Adesso hanno scoperto l’abusivismo edilizio dopo che hanno governato per 20 anni ed hanno trasformato i consorzi di bonifica in carrozzoni politici”.

Di Maio è intervenuto anche sulla prescrizione, assicurando che verrà trovato un accordo con la Lega, “ma deve essere approvata nel ddl anticorruzione, chi parla di stralcio in queste ore non sta dicendo la verità”.