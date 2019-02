Di Battista, “attacco” su FB a stipendi RAI di Fazio e Vespa

editato in: da

(Teleborsa) – Alessandro Di Battista “critico” con i compensi concessi dalla RAI, a cominciare da Fabio Fazio e Bruno Vespa. L’adeguamento dei compenso dei contratti firmati con l’Azienda di Stato dai due noti conduttori è quanto ha chiesto l’ex deputato M5S poiché “in quanto giornalisti guadagnino come loro (massimo 240.000 euro lordi all’anno)”.

“E’ una delle cose fondamentali da fare”, scrive Di Battista in un post su Facebook elencando una serie di possibili tagli. “È giunto il tempo di una sforbiciata senza precedenti dei costi della politica e non solo” – sostiene Dibba – ed è la premessa, perché “i sacrifici li fanno tutti, tranne i politici o i conduttori Rai pagati con denaro pubblico, che sono giornalisti, ma non hanno

contratti da giornalisti”.