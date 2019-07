DHL Global Trade Barometer avverte sull’andamento del commercio internazionale

editato in: da

(Teleborsa) – Il DHL Global Trade Barometer (GTB), ovvero l’indicatore sullo stato presente e futuro del commercio globale, segnala una leggera contrazione nel prossimo trimestre. Alcuni dati analizzati dall’indicatore hanno infatti registrato un calo delle prospettive di crescita di 8 punti percentuali, arrivando ad un ranking complessivo di 48.

Il calo, anche se decisamente modesto, è stato attribuito da perdite significative del comparto aereo e di quello oceanico via container, due indicatori fondamentali del GTB.

“Viste le crescenti tensioni USA-Cina, le prospettive leggermente negative per il commercio globale per il terzo trimestre del 2019 non rappresentano una sorpresa.” – ha detto Tim Scharwath, CEO di DHL Global Forwarding, Freight – “L’ultimo GTB illustra infatti chiaramente come le controversie commerciali non portano da nessuna parte. Tuttavia, alcuni grandi Paesi, come la Germania, continuano a registrare una crescita positiva. E da un anno a questa parte, il trend del commercio mondiale è sempre stato positivo. Rimaniamo quindi fiduciosi nelle nostre previsioni iniziali secondo cui il 2019 sarà un anno con un margine di sviluppo complessivamente positivo, seppure più lento”.

Nessun calo a causa delle instabilità politiche generate dalla Brexit, il Regno Unito guadagna infatti 2 punti di crescita, arrivando a 52. Tassi contenuti per Germania e India. Il Paese mitteleuropeo registra un calo di appena 1 punto rispetto al trimestre precedente, posizionandosi a 52 punti, mentre l’India perde 6 punti, retrocedendo a 53.

Le economie dell’Asia Orientale, del Giappone e della Corea del Sud registrano un rallentamento degli scambi commerciali. L’indice per il Giappone scende di 7 punti e ora si trova esattamente a 50, il che indica uno stallo nella dinamica degli scambi. La Corea del Sud è il terzo Paese GTB con un calo previsto della crescita in ambito commerciale per i prossimi tre mesi: a seguito di un lieve calo con 49 punti nel marzo 2019, le prospettive sono ulteriormente diminuite di 3, arrivando a 46 punti.