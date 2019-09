DHH, vendite in crescita nel primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – DHH , gruppo tecnologico specializzato nel costruire e far crescere le attività di cloud computing nelle economie digitali emergenti, annuncia i risultati del semestre al 30 giugno 2019 relativi alle vendite lorde in Europa nei diversi Paesi in cui questa è presente .

Le vendite lorde consolidate di DHH hanno toccato i 3,5 milioni di euro, registrando una crescita dell’11% rispetto ai 3,1 milioni di euro ottenuti al primo semestre 2018.

Analizzando le performance dei singoli Paesi, la società evidenzia un calo del 5% in Italia in controtendenza agli altri Stati, tutti con il segno più. In particolare modo ad ottenere l’aumento più evidente è stata la Serbia con una rialzo del 272% seguita da Slovenia e Svizzera, entrambe con +16%, e Croazia con +6%.