DHH acquisisce il 100% di mCloud

(Teleborsa) – DHH, società quotata su AIM Italia che fornisce infrastrutture per gestire siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, ha comunicato di aver acquisito il restante 38% di mCloud d.o.o. da Boško Radivojevic (30%) e Jelena Opacic (8%). Grazie a questa transazione ora possiede il 100% di mCloud d.o.o.

mCloud d.o.o. è la filiale serba impegnata nel campo del cloud computing con 661 mila di euro di fatturato e la gestione di due marchi, Plus hosting e mCloud. Il corrispettivo delle suddette operazioni non è rilevante e l’operazione non è classificata come operazione sostanziale secondo il regolamento dell’AIM Italia, sottolinea la società in una nota.

“L’acquisizione della quota rimanente è il prossimo passo nell’evoluzione sia degli imprenditori che di mCloud doo – ha commentato Matija Jekovec, COO di DHH – Siamo felici di supportare gli imprenditori nel loro percorso e ancora più lieti che rimarranno con l’azienda. La loro esperienza è inestimabile e ci aiuterà a supportare i nostri amati clienti serbi”.

